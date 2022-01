Buchungen in den Herbstferien durchwachsen

per Mail teilen

Die Buchungsanfragen für Hotels und Ferienwohnungen in der Region Trier sind nach Mitteilung der Touristiker zu Beginn der Herbstferien durchwachsen. Das teilten die Tourismusverbände auf SWR Anfrage mit. Ein großer Teil der Buchungsanfragen sei spontan und kurzfristig, heißt es sowohl vom Verband Mosellandtouristik als auch von Seiten der Hunsrück Touristik. Grund dafür sei zum einen die sich laufend verändernde Corona-Lage und zum anderen das unbeständige Wetter. Angefragt würden vor allem Ferienwohnungen und -häuser. Auswirkungen der Flutkatastrophe im Sommer seien dagegen kaum noch zu spüren. Die Mosellandtouristik hatte unter anderem mit einer groß angelegten Informationskampagne versucht, Stornierungen entgegenzuwirken. Auch in der Eifel zeigten sich keine Folgen der Flut mehr, so der Verband Eifel-Tourismus. Dort hofft man nun auf einen Anstieg der Buchungen durch einen goldenen Herbst.