Die Stadt Trier ist seit diesem Sommer die heißeste Stadt in Rheinland-Pfalz. Das zeigen Daten des Deutschen Wetterdienstes.

Am 25. Juli in diesem Jahr wurden in Trier 40,6 Grad gemessen. Noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war es in ganz Rheinland-Pfalz heißer als in Trier, sagt SWR-Wetterexperte Stefan Bender. Das gesamte Jahr 2019 sei in der Hitzerangliste auf den vorderen Plätzen.

Temperaturen steigen weiter

Die ersten Auswertungen zeigten für Deutschland das drittheißeste Jahr. Die Berechnungen zum Klimawandel ließen befürchten, dass hierzulande in den nächsten Jahrzehnten weitere Hitzerekorde erzielt werden, so der Wetterexperte.