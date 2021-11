per Mail teilen

Die Handwerksbetriebe in der Region Trier behaupten sich nach Mitteilung der Handwerkskammer auch im zweite Corona-Herbst. Etwa 88 Prozent der Unternehmen zeigten sich mit der aktuellen Geschäftslage zufrieden, ergab die aktuelle Konjunkturumfrage der Kammer. Das Baugewerbe äußert sich am positivsten. Das Lebensmittelgewerbe und die personenbezogenen Dienstleistungen bewerteten die Situation am schwächsten. Laut Handwerkskammer sind auch die Auftragslage und Investitionsbereitschaft gut.