Die Trierer Handwerkskammer – kurz Hwk - fordert von der künftigen Landesregierung mehr finanzielle Unterstützung für Lehrlinge im Handwerk. Das teilte der Präsident der Hwk, Rudi Müller, mit. So sollen Auszubildende zum Beispiel vergünstigte Azubi-Tickets für den Öffentlichen Nahverkehr bekommen. Ähnlich dem Semesterticket für Studierende in der Region Trier. Das wäre nötig, weil viele Auszubildende aus dem ländlichen Raum kämen und oft lange Anfahrtswege zu ihren Betrieben oder zum HWK-Bildungszentrum in Trier hätten. Zudem wollen die Handwerkskammern in Rheinland-Pfalz, dass künftig an allen weiterführenden Schulen ein bis zwei Wochenstunden für die Berufsorientierung auf dem Stundenplan stehen. Ab dem 8.Schuljahr solle es verpflichtende Praktika geben, mindestens eines davon in einem Handwerksbetrieb.