Knapp vier Wochen nach der Hochwasserkatastrophe wird bei vielen Handwerksbetrieben in der Region Trier das Ausmaß der Schäden noch deutlicher. Einer Umfrage der Kreishandwerkerschaft zufolge gaben bislang mehr als 60 Betriebe in der Region an, stark geschädigt worden zu sein. Der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Dirk Kleis, sagte, noch immer seien Gutachter unterwegs. Erstes Ziel sei, betroffene Betriebe wieder ans Laufen zu bringen. In vielen zeige sich das tatsächliche Schadensbild im Nachgang, etwa Setzrisse am Gebäude oder kaputte Elektrik. Die Höhe der Schäden erreiche teils sechs-, bei manchem sogar siebenstellige Summen. Etwa nur ein Drittel bis die Hälfte habe angegeben, versichert zu sein – darunter auch Fälle, in denen die Versicherung in der Vergangenheit abgelehnt hatte. Einige Betriebe sähen keine Perspektive mehr. Die Kreishandwerkerschaft will Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium führen. Sie wünscht sich schnelle und unbürokratische staatliche Hilfe.