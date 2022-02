In der Trierer Fußgängerzone hat sich am Samstag eine Menschenkette mit etwa 600 Teilnehmern formiert. Ein Aktionsbündnis wollte damit für ein solidarisches Miteinander in Corona-Zeiten werben.

