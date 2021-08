In der Region Trier sind Hotels mit Wellness-Angeboten stark nachgefragt. Das ergab eine SWR-Umfrage bei Hoteliers an der Mosel und in der Eifel. Durch Corona sei bei den Menschen das Bewusstsein nach körperlicher Gesundheit stark gestiegen. Davon würden dann Hotels mit Angeboten wie Yoga, Wanderprogrammen oder Massagen profitieren. Die Betreiberin eines Wellness-Hotels in der Eifel beispielsweise stellt fest, dass vor allem Städter aus Düsseldorf oder Köln die Erholung in ihrem Wellness-Hotel suchen. Nach Angaben der Hoteliers ist die gute Auslastung auch darauf zurückzuführen, dass viele Menschen derzeit Urlaub im eigenen Land machen. Große und teure Reisen ins Ausland seien wegen Corona noch nicht möglich oder zu unsicher.