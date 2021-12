Grüne in Trier wollen Raser und Poser im Ausschuss thematisieren

per Mail teilen

Die Grünen im Trierer Stadtrat planen im nächsten Dezernatsausschuss illegale Autorennen und Poser-Verhalten zu thematisieren. Die Fraktion hat der Stadtverwaltung dazu einen entsprechenden Fragenkatalog vorgelegt. Dieser soll in der Sitzung im September beantwortet werden. Wie viele Beschwerden gab es, an welchen Orten werden Raser und Poser auffällig und welche Maßnahmen werden ergriffen. Das sind die Fragen, die die Grünen klären wollen. Außerdem fordern sie, dass die Stadt effektiv mit der Polizei zusammenarbeiten soll. Nicht nur Tempokontrollen seien notwendig. Straßen könnten zu bestimmten Zeiten gesperrt werden. Täter, die immer wieder auffällig werden, sollen nach Vorstellung der Grünen durch die Führerscheinstelle darauf überprüft werden, ob sie überhaupt geeignet sind mit einem Auto am Straßenverkehr teilzunehmen. Notfalls solle nach den rechtlichen Möglichkeiten der Führerschein entzogen werden.