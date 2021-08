Die Polizei Trier hat am Freitagabend einen gewalttätigen 20-Jährigen nach einer Fahndung in der Innenstadt festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Betrunkene seine Freundin auf offener Straße geschlagen und gewürgt. Ein Zeuge sei der 19-Jährigen zu Hilfe gekommen. Als die Frau per Handy die Polizei alarmieren wollte, habe ihr gewalttätiger Freund das Telefon an sich gerissen und sei geflüchtet. Polizisten hätten ihn nach anderthalb Stunden und erneuten Fluchtversuchen überwältigen und in Gewahrsam nehmen können.