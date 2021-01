Beim Trierer Gesundheitsamt sollen 13 neue Stellen geschaffen werden. Das sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung Trier-Saarburg dem SWR. Dabei sollen Stellen in allen möglichen Sparten des Gesundheitsamtes besetzt werden, vom Arzt bis zur Medizinisch-Technischen Assistentin. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie komme es immer wieder zu personellen Engpässen, dann etwa, wenn Mitarbeiter in Urlaub oder krank seien. Viele der Beschäftigten arbeiteten am Anschlag, hieß es weiter. Von den mehr als 70 Mitarbeitern seien mehr als 50 nur mit Corona befasst. Dem Stellenplan muss der Kreistag noch zustimmen. Die nächste Sitzung ist voraussichtlich Anfang Februar. Das Gesundheitsamt in Trier ist für die Stadt und den Landkreis zuständig.