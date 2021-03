per Mail teilen

Im Landkreis Trier-Saarburg sollen die Geschäfte weiter offenbleiben - obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz seit mehr als drei Tagen über 50 liegt. Das teilte die Kreisverwaltung mit.

In Rheinland-Pfalz gilt: Wenn die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 50 liegt, müssen Städte und Kreise, die diesen Wert ebenfalls aufweisen, handeln. Die landesweite Inzidenz lag am Montag bei 61,2.

Man habe sich entscheiden, nur "moderate Einschränkungen" umzusetzen, so die Kreisverwaltung Trier-Saarburg. So sollen die Geschäfte im Landkreis auch ohne Terminvergabe weiterhin geöffnet bleiben können.

Jedoch werde die erforderliche Quadratmeterzahl pro Kunde in den Läden erhöht. So könnten sich weniger Kunden gleichzeitig in dem Geschäft aufhalten.

Läden müssen Kontaktdaten erheben

Außerdem müssen die Läden die Kontaktdaten der Kunden erheben. Von dieser Regel ausgenommen sind unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Apotheken und Buchhandlungen. Eine weitere Vorgabe bestehe darin, dass die Kunden nicht nur im Innenbereich, sondern auch im Umfeld von geöffneten Geschäfte Masken tragen müssen.

Landrat: "Liegen nur leicht drüber"

Landrat Günther Schartz (CDU) begründet die vergleichsweise geringen Einschränkungen damit, dass nicht nur die Inzidenz im Kreis betrachtet werden müsse, sondern dass das regionale Geschehen einzubeziehen sei.

Ohnehin liege die Inzidenz des Kreises nur leicht über der entscheidenden 50er Marke. Es gebe starke Verflechtungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Trier. Wenn man die gemeinsame Inzidenz mit der Stadt Trier heranziehe, so liege der Wert momentan sogar bei unter 50, so Schartz.

Eifelkreis entscheidet am Dienstag

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm, der ebenfalls über der 50er Inzidenz-Marke liegt, entscheidet am Dienstag im Laufe des Tages, inwieweit die Corona-Schutzmaßnahmen angepasst werden. Über das Ergebnis werde voraussichtlich am frühen Nachmittag informiert, so die Kreisverwaltung.