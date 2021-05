Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau rechnet mit einer unterdurchschnittlichen Obsternte. Die kalten Temperaturen im April hätten dazu geführt, dass die Bäume während der Blüte nicht ausreichend bestäubt werden konnten. Bienen fliegen erst ab etwa 12 Grad. Dass die Temperaturen in diesem Frühjahr während der Apfel-, Kirsch- oder Birnenblüte oft darunter lagen, könnte den Obstbauern in diesem Jahr die Ernte vermiesen, befürchtet der Bauern- und Winzerband. Wie hoch die Erträge am Ende wirklich ausfallen, könne aber erst gesagt werden, wenn die Früchte an den Bäumen hängen. Die Böden konnten sich nach Angaben der Landwirte durch den Regen in den vergangenen Wochen etwas erholen. Das Getreide wachse bis jetzt gut. Dennoch machen sich die Bauern Sorgen. Denn in den tieferen Erdschichten fehle nach wie vor Wasser. Längere trockene Phasen könnten deshalb schnell zu neuen Ernteausfälle führen.