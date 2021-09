per Mail teilen

Die Polizei hat die Frau ausfindig gemacht, die gestern Abend in Trier-Nord mehrere Autos zerkratzt haben soll. Sie war nach Mitteilung der Polizei nach den Taten zu einem nahegelegenen Schnellimbiss gegangen. Der ist videoüberwacht. Die 37-jährige wurde kurz danach in der Nähe angetroffen. Gegen sie lag bereits ein Haftbefehl vor. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.