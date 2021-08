per Mail teilen

Die Polizei Trier hat aufgrund einer DNA-Spur einen mutmaßlichen Räuber identifiziert und festgenommen. Der 29-Jährige soll Mitte Juli einen gleichaltrigen Mann beim Geldabheben in einer Trierer Bank mit einer echt aussehenden Schusswaffe bedroht haben. Der Tatverdächtige forderte den Mann auf Bargeld von seinem Konto abzuheben und es ihm zu geben. Als das Opfer sich weigerte, schlug der Tatverdächtige laut Polizei mit der Waffe zu und fügte ihm mehrere Platzwunden zu. Anschließend habe er dem Verletzten ein Portemonnaie entrissen und sei geflüchtet. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der einschlägig bekannte Tatverdächtige durch eine DNA-Spur identifiziert und am vergangenen Dienstag von einem Spezialeinsatzkommando gefasst. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.