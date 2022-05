Stadt feiert 35. Geburtstag der Partnerschaft mit Weimar

Die Stadt Trier feiert am Samstag den 35. Geburtstag ihrer Städtepartnerschaft mit Weimar in Thüringen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird dazu der sogenannte Gropius-Zimmer-Pavillon auf dem Domfreihof aufgebaut. Der Pavillon sei ein offenes Stahlgerüst, das im Inneren dem Direktorenzimmer des ersten Bauhausdirektors, Walter Gropius, nachempfunden ist. Erstmals wurde der Gropius-Zimmer-Pavillon anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Kunstschule Bauhaus im Februar 2019 in Weimar errichtet. Das Amt für Stadtkultur und Denkmalschutz Trier plant den Angaben zufolge ein kulturelles Programm im Pavillon. Auch bei den Veranstaltungen "Jazz am Dom" und "Stadtlesen" soll der Pavillon integriert werden.