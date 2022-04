Land übernimmt 225 Millionen Euro Schulden

per Mail teilen

Die Stadt Trier wird vom Land um 225 Millionen Euro Schulden entlastet. Der rheinland-pfälzische Landtag hat die Verfassung geändert und übernimmt die Hälfte der Liquiditätskredite der Kommunen. Die Landesregierung will erreichen, dass der Bund den anderen Teil übernimmt und so einen Beitrag zur Entschuldung der Kommunen leistet. Triers Oberbürgermeister Leibe sagte, es sei ein wichtiger Schritt nach vorne. Der Beschluss entlaste die Stadt Trier von Zinszahlungen von jährlich einer halben Million Euro. Jetzt solle auch der Bund seinen Anteil übernehmen, und so die Kommunen von Schulden entlasten.