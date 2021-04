Elternvertreter beklagen angesichts der Corona-Pandemie immer noch zu volle Busse in Trier. Zusätzlich vom Land bereitgestellte Busse würden in Stoßzeiten nicht ausreichen, sagten sie dem SWR. Der Elternbeirat der Integrierten Gesamtschule Trier, IGS, hat sich in einem offenen Brief an die Trierer Schuldezernentin gewendet. Die Eltern bezweifeln, dass die Busse corona-konform gelüftet und desinfiziert werden. Landeselternsprecher Reiner Schladweiler hat derweil weitere Petitionen aufgesetzt. Einer ersten hatte der Landtag nicht entsprochen. Gegenüber dem Bundestag hält er an der Forderung fest, den Busverkehr zu entzerren und die Stehplätze stärker zu begrenzen. Schladweiler sagte, zwar sei es wegen des Wechselunterrichts gerade entspannter, wenn der vorbei sei, dürfe man aber nicht wieder in eine Situation wie im Herbst rutschen.