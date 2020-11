per Mail teilen

Die Trierer Einzelhändler haben am ersten Adventswochenende mehr Einnahmen verzeichnet als in den Tagen zuvor. Nach Angaben der City-Initiative war der Start ins wichtige Weihnachtsgeschäft für einige Läden wegen der Corona-Beschränkungen trotzdem nicht kostendeckend. Die meisten Geschäfte seien nur auf 30 bis 50 Prozent des Umsatzes aus dem entsprechenden Wochenende des Vorjahres gekommen. Viele Menschen würden wegen der Corona Maßnahmen in diesem Jahr zu Hause bleiben, sagte ein Sprecher der City Initiative dem SWR. Auch die wegen des Lockdowns geschlossenen Restaurants hielten Kunden vom Weihnachtseinkauf ab. Die Initiative befürchtet, dass einige Händler das Frühjahr nicht überstehen werden, sollte sich die Corona-Situation nicht verbessern.