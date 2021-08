Die Berufsfeuerwehr Trier und das Technische Hilfswerk haben am Sonntag ein einsturzgefährdetes Haus in Ehrang abgesichert. Wie die Stadt Trier mitteilt, mussten die Bewohner das Gebäude verlassen. Das Haus sei nach derzeitigen Erkenntnissen durch Hochwasser unterspült worden. Bewohnerinnen und Bewohner in den zuletzt vom Hochwasser betroffenen Gebieten sollten ihre Häuser weiter beobachten, so die Stadt. Gebäude könnten auch noch einige Zeit nach dem Hochwasser absacken.