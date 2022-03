In der Grundschule in Trier-Ehrang können nach dem Hochwasser zum Schuljahresbeginn wieder Kinder unterrichtet werden. Wie die Stadt Trier mitteilte, gebe es zwar Schäden. Die Schüler bräuchten aber kein Ausweichquartiert: Allerdings müsste der Sportunterricht in eine andere Halle verlegt werden. An der Turnhalle der Grundschule sei ein Schaden von rund 1,2 Millionen Euro entstanden.