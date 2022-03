Der Stadt fehlen 2.400 kleine Wohnungen

In der Stadt Trier fehlen derzeit 2.400 kleine Wohnungen bis 60 Quadratmeter im niedrigen und mittleren Preissegment. Das geht aus einem externen Gutachten hervor, das in der gestrigen Sitzung des Umweltausschusses vorgestellt wurde. Größere Wohnungen für Besserverdiener sind demnach ausreichend vorhanden. Die Stadt hatte die Analyse beauftragt, um den Bedarf an Wohnraum für jetzt und die Zukunft zu ermitteln. Das Gutachten berücksichtige die Bevölkerungsentwicklung, den demografischen Wandel und die Abwanderung von Familien ins Umland. Demnach könnten bis 2030 knapp 6.000 weitere Wohnungen jährlich benötigt werden. Die Stadt will aufgrund der Analyse ein Konzept für die Wohnraumentwicklung erarbeiten. Sie dient laut Koordinierungsstelle „Bauen und Wohnen“ auch als rechtliche Grundlage für eine sogenannte Wohnraumzweckentfremdungssatzung. Diese sei derzeit in Arbeit und soll etwa regeln, dass Wohnungen nicht als Ferienwohnungen über Online-Portale angeboten werden dürfen.