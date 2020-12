per Mail teilen

In der Corona-Teststation der Stadt Trier ist gestern der erwartete große Besucheransturm nach Weihnachten ausgeblieben. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr ließen sich 162 Menschen testen, etwa so viele wie am vergangenen Sonntag. Die Stadt hatte gestern mit deutlich mehr Tests gerechnet, weil die Station über Weihnachten geschlossen war. Seit der Eröffnung der Station Ende November haben sich fast 1.800 Menschen testen lassen.