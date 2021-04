Eine weitere Corona-Schnellteststation in Trier startet heute in der Europahalle. Zum ersten Mal werden nach Mitteilung der Stadt die Testergebnisse digital übermittelt. In der Europahalle könne sich jeder ohne Voranmeldung kostenlos auf das Virus testen lassen. Schon vorher sei es möglich, sich per Smartphone mit seinen persönlichen Daten unter imnucode.com einmal zu registrieren, um einen QR-Code zu bekommen. Das Ergebnis werde per E-Mail digital versendet.