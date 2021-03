per Mail teilen

Bei der 47-Jährigen ist nach einer Corona-Schutzimpfung mit AstraZeneca eine Thrombose (Blutgerinnseln) in den Hirnvenen festgestellt worden.

Die Frau werde in einer Klinik behandelt, es bestehe keine Lebensgefahr, teilte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch in Mainz mit.

Nicht in Lebensgefahr

Die Frau stamme aus dem Großraum Trier. Sie sei nicht in Lebensgefahr, so das Ministerium. Zurzeit werde geprüft, ob die Impfung mit AstraZeneca tatsächlich die Ursache der Thrombose sei.

Bundesweit sind bisher acht solcher Fälle bekannt, drei Personen sind gestorben. Das Bundesgesundheitsministerium hatte deshalb die Impfungen mit AstraZeneca vorläufig ausgesetzt.

Voraussichtlich am Donnerstag sollen Arzneimittelbehörden klären, wie es mit dem Impfstoff weitergeht.

In Rheinland-Pfalz werden darüber hinaus ab heute auch Dialyse-Patienten geimpft. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums geht es um mehr als 5.000 Betroffene.