per Mail teilen

Zusammen mit fünf weiteren Städten in Rheinland-Pfalz hat Trier ein Büro für Geschäftsreisen gegründet. Das „Convention Bureau Rheinland-Pfalz“ mit Sitz in Mainz soll den durch die Coronapandemie brachliegenden Geschäfts- und Tagungstourismus in den Städten wieder stärken. Die Städte wollen ihr Marketing bündeln und Rheinland-Pfalz als Kongress- und Tagungsstandort voranbringen. Neben Trier sind Mainz, Koblenz, Ludwigshafen, Kaiserslautern und Worms Mitglied des Zusammenschlusses.