Auf der B 49 in Trier ist am Mittwochnachmittag ein Autofahrer mit einem unbesetzten Linienbus zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, kam es kurz nach 16 Uhr zu dem Unfall. Die B 49 wurde an der Unfallstelle voll gesperrt. Der Autofahrer wurde laut Polizei in seinem Wagen eingeklemmt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht geklärt.