Die Bundespolizei hat in der vergangenen Nacht in Trier einen 25-Jährigen festgenommen. Bei der vorangegangenen Überprüfung stellten die Beamten nach eigenen Angaben fest, dass der Mann im April 2019 vom Amtsgericht Mayen wegen Raubes zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden war. Vor Haftantritt sollte der Mann einen Entzug in einer Klinik machen. Von dort entfernte er sich. Der 25-Jährige muss laut Polizei nun noch eine Reststrafe von 492 Tagen verbüßen.