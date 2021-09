Polizei nimmt Mann nach Flucht aus offenem Vollzug fest

Die Bundespolizei hat am Mittwoch kurz nach Mitternacht einen 30-jährigen Mann bei der Kontrolle eines Reisebusses in Trier festgenommen. Gegen ihn habe es wegen Eigentumsdelikten zwei Haftbefehle gegeben, so die Polizei. Außerdem sei er wegen Betrugsdelikten zu Haftstrafen verurteilt worden. Nach bisherigen Ermittlungen war der Festgenommene nicht mehr aus dem offenen Vollzug in die Haftanstalt zurückgekehrt. Er habe sich dort nicht gut genug betreut gefühlt. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt Trier gebracht.