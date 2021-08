Der defekte Akku eines elektrisch betriebenen Streetscooters hat den Brand in einer Autowerkstatt in der Ruwerer Straße in Trier ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war bei dem Feuer am 29. Juli die Halle so stark beschädigt worden, dass sie einsturzgefährdet war und abgetragen werden musste. Erst danach konnten die Brandermittler nach der Ursache suchen.