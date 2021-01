Ein Forschungsprojekt zu „Ethik in der Psychiatrieseelsorge“ soll Weiterbildungen für Seelsorger in psychiatrischen Einrichtungen entwickeln. Wie das Bistum Trier mitteilte, wird das Projekt von den Bistümern Trier und Limburg finanziert und an der Universität Frankfurt durchgeführt. Ziel sei, Seelsorger bei einem so wörtlich “menschenwürdigen Umgang mit Patienten in der Psychiatrie“ zu unterstützen. Das Wissen könne auch in anderen Bereichen genutzt werden, in denen Seelsorger mit psychisch erkrankten Menschen arbeiteten, etwa in Krankenhäusern, Altenheimen, Behinderteneinrichtungen oder Gemeinden. Ergebnisse sollen im Juni 2023 vorliegen.