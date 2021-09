Weihnachtsmärkte Trier und Bernkastel-Kues finden statt

Die Weihnachtsmärkte in Trier und Bernkastel-Kues werden in diesem Winter trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Das teilten die Veranstalter dem SWR auf Anfrage mit. Zugelassen werden voraussichtlich nur geimpfte und genesene Besucher. Auf dem Trierer Weihnachtsmarkt soll auf Masken und Abstand verzichtet werden. Im Gegenzug sollen nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Trierer Weihnachtsmarkt keine Menschen zugelassen werden, die lediglich negativ getestet wurden. Auch in Bernkastel-Kues will man so vorgehen. Hier überlegen die Veranstalter einen Ein- und Ausgang für die Besucher zu installieren, um genau zu kontrollieren, wer hinein darf und wer nicht. Die genauen Sicherheitskonzepte der Märkte aus Trier und Bernkastel-Kues werden derzeit noch mit dem Gesundheitsamt ausgearbeitet und gegebenenfalls an neue Verordnungen angepasst, so die Veranstalter.