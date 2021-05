Am Samstag beginnt die touristische Moselschifffahrt in der Region Trier wieder. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat dafür grünes Licht gegeben, teilten die Schifffahrtsunternehmen auf SWR Anfrage mit. Mit einstündigen Rundfahrten auf der Mosel ab Trier, Bernkastel-Kues und Cochem startet die Personenschifffahrt Gebrüder Kolb an Pfingsstamstag diese Saison. Bis zu 200 Personen können mitfahren, bei Rundfahrten ab Bernkastel-Kues aber nur auf dem Außendeck, ab Trier und Cochem auch drinnen. Wer eine Schiffsrundfahrt auf der Mosel machen möchte, braucht den Nachweis eines aktuellen negativen Coronatests oder der kompletten Impfung gegen das Coronavirus. Die Schiffsgäste müssen weiter Abstand halten und Masken tragen. Die Linienfahrten auf der Mosel sollen im Juni wieder beginnen. Die Saar-Personenschifffahrt in Saarburg plant, bei besserem Wetter ab 29. Mai wieder zu starten.