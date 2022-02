Stadt begrüßt Pläne zur Entschuldung der Kommunen

per Mail teilen

Triers Oberbürgermeister Leibe begrüßt die Absicht der Landesregierung, die Hälfte der Kassenkredite der Kommunen zu übernehmen. Ein Entwurf zur Verfassungsänderung war vergangene Woche erstmals Thema im Landtag. Trier gehört zu den am höchsten verschuldeten Städten in Deutschland. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, hat Trier 420 Millionen Euro laufende Kredite zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit. Übernimmt das Land die Hälfte davon, spart die Stadt Trier jedes Jahr eine halbe Million Euro Zinszahlungen. Viel mehr Handlungsspielraum hätte die Stadt aber dadurch nicht, sie wäre immer noch hoch verschuldet. Oberbürgermeister Leibe hofft deshalb, dass der Bund die andere Hälfte der Kassenkredite übernehmen wird. Dann würde man nachfolgenden Generationen keine Schuldenberge hinterlassen, so Leibe.