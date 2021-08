per Mail teilen

Der Bau der zweiten Schleusenkammer in Trier verzögert sich erneut. Nach Angaben des zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamtes verschiebt sich die offizielle Eröffnung voraussichtlich auf September dieses Jahres. Die Corona-Pandemie und auch Lieferengpässe, zum Beispiel bei Elektronikteilen, hätten zu den Verzögerungen geführt. Die Bauarbeiten für die zweite Schleusenkammer in Trier hatten 2014 begonnen. Eigentlich sollten sie im April vergangenen Jahres bereits abgeschlossen sein. Eine zweite große Schleusenkammer haben bereits die Moselschleusen in Fankel und Zeltingen.