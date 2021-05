Fünf Leihgaben aus den Vatikanischen Museen in Rom werden in der Sonderschau zum Untergang des Römischen Reiches 2022 in Trier gezeigt. Dazu zähle unter anderem die Inschrift „Epitaph des Asellus“, teilte ein Sprecher der Ausstellung mit. Die Stücke sollen demnach im Rheinischen Landesmuseum ausgestellt werden als wichtige Symbole für den Warenhandel aus den nordafrikanischen Provinzen und für den Machtanspruch von Kirche und Klerus. Die Ausstellung geht der Frage nach, warum das Römische Reich untergegangen ist. Vom 25. Juni bis 27. November werden 700 Kunstwerke von 130 nationalen und internationalen Leihgebern gezeigt. Die Ausstellung kostet rund 4,8 Millionen Euro. Neben dem Landesmuseum beteiligen sich auch das Museum am Dom und das Stadtmuseum Simeonstift.