Die Polizei hat nach einem Einbruch in die Aufsichtsbehörde ADD in der Nacht zum Dienstag in Trier einen Tatverdächtigen festgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen hatte er zunächst im Erdgeschoss mehrere Fenster eingeschlagen, kam aber nicht ins Gebäude. Daraufhin kletterte er auf einen Balkon im ersten Stock und gelangte durch ein Fenster in die Räume. Erst als die Alarmanlage losging, flüchtete er mit dem Diebesgut. Die Polizei konnte den Mann stellen. Weil er sich wehrte, setzten die Beamten einen Taser ein. In derselben Nacht wurde auch versucht, in die nahe gelegene Kreisverwaltung einzubrechen. Die Polizei geht davon aus, dass der Festgenommene auch für diese Tat verantwortlich ist.