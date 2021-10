Die deutsche Frauenhandball-Nationalmannschaft startet heute Abend in Trier die Qualifikation für die Europameisterschaft 2022. Das Spiel in der Arena Trier gegen Griechenland wird um 20 Uhr 15 angepfiffen. Am Sonntag um 19 Uhr 30 ist das zweite Qualifikationsspiel ebenfalls in der Arena Trier gegen Belarus. Nur Geimpfte und Genese haben Zutritt.