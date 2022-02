Prozess - Lebensmittel nicht ausreichend gekühlt

Ein 28-jähriger Mann muss sich heute wegen Verstoßes gegen das Lebensmittelgesetz vor dem Trierer Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, unter anderem nicht ausreichend gekühlte Tiefkühlprodukte verkauft zu haben.

Der Angeklagte hatte laut Staatsanwaltschaft in Wittlich einen Lebensmittelgroßhandel betrieben. In drei Fällen soll er tiefgefrorene Lebensmittel an Gastronomen verkauft haben, die beim Lkw-Transport nicht die erforderliche Kühltemperatur von -18 Grad hatten. In den Lkw soll es stattdessen eine Temperatur zwischen plus 8 und minus 10 Grad gegeben haben. In seiner Position als Inhaber und Geschäftsführer der Firma, soll er für den Transport verantwortlich gewesen sein. In vier anderen Fällen soll er Tiefkühlpizzen, die vom Hersteller wegen Lysterienbefalls zurückgerufen worden waren, trotzdem an verschiedene Gastronomen in der Eifel und im Hunsrück geliefert haben.