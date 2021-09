Bilanz vier Wochen Ampelblitzer

Die Ampelblitzer in Trier erfassten in den ersten vier Wochen insgesamt 214 Rotlichtverstöße. Nach Angaben der Stadt Trier gab es die meisten am Martinsufer, die wenigsten im Wasserweg. Am Martinsufer wurden demnach 159 Autofahrer dabei erwischt, wie sie über Rot fuhren. In der Kaiserstraße seien es 43 gewesen, im Wasserweg 12. Nach wie vor seien nur drei der sechs vorgesehenen Messsäulen in Betrieb. In Zukunft ist laut der Stadt geplant, dass auch Geschwindigkeitsüberschreitungen erfasst und dann Bußgelder verhängt werden. Das Land habe dem Bereits zugestimmt. Allerdings müsse noch der Stadtvorstand zustimmen. Aktuell messen die drei Ampelblitzer zwar auch die Geschwindigkeit – erfassen diese aber nur statistisch. Bisher seien dort 1.200 Autos mit zu hoher Geschwindigkeit erfasst worden.