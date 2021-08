In einigen Tierheimen der Region Trier gibt es in diesem Jahr deutlich mehr Jungkatzen als sonst. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die Corona-pandemie. Das teilten die Tierheime auf Anfrage mit. Das Eifeltierheim Altrich und das Tierheim Trier haben in diesem Jahr besonders viele Jungkatzen. Das auf Katzen spezialisierte Eifeltierheim gibt als Grund an, dass man im vergangenen Jahr wegen des Corona-Pandemie weniger Fangaktionen ausrichten konnte. Damit habe man weniger freilebende Katzen einfangen und kastrieren können. Im Tierheim Oberstmuhl in Idar-Oberstein dagegen sei die Lage vergleichbar mit den Vorjahren. Auch die Zahl der Jungkatzen sei für die Jahreszeit normal.