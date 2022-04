Trickdiebstahl in Restaurant

Die Polizei sucht Hinweise zu einem Trickdiebstahl in einem Schweicher Restaurant am Ostermontag. Ein Gast soll der Kellnerin einen dreistelligen Eurobetrag aus ihrem Geldbeutel gestohlen haben.

Wie die Polizei mitteilte, hatten am Ostermontag gegen 15 Uhr 30 zwei Frauen und ein Mann an einem Tisch in dem Restaurant in Schweich Platz genommen und auf Englisch und Farsi Getränke bestellt. Beim Bezahlen soll der Mann der Kellnerin das Geld gestohlen haben. Die drei verließen das Lokal sofort danach. Sie wurden später in einer Eisdiele in Schweich gesehen. Sie waren mit einer silbernen Limousine unterwegs. Der Man wird als etwa 55 Jahre alt, 1 Meter 90 groß beschrieben mit schwarzen, lockigen Haaren. Eine der Frauen trug laut Zeugen eine Burka, die andere hatte blondierte Haare und war 30 bis 40 Jahre alt.