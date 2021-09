Die Polizei in Konz warnt vor Trickdiebstahl. Demnach hat gestern Nachmittag in der Innenstadt ein angeblich Gehörloser von einem Mann eine Spende erbeten für einen Verband. Als der Mann ihm daraufhin etwas Geld gab, habe der vermeintlich Gehörlose mit seiner Mappe mehrfach über die Hände des Mannes gestrichen. Die Polizei geht davon aus, dass er dabei mehrere Geldscheine stahl. Hinweise an die Polizei in Konz.