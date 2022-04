Selten und beliebt: Legal im Wald Zelten ist in Deutschland meist nicht erlaubt. Auf drei Plätzen in der Eifel aber schon. Die sind also das Richtige für einen Oster-Familien-Ausflug.

Der Verein Naturpark Nordeifel hat diese und zwei weitere Holzplattformen in der rheinland-pfälzischen Eifel eigens für das Trekking in den Wald bauen lassen. SWR Anna-Carina Blessmann Wer hier Zelten will, muss sich an Regeln halten. SWR Anna-Carina Blessmann Erlaubt ist es nur, wenn man gebucht hat und kein offenes Feuer entfacht. SWR Anna-Carina Blessmann Duschen gibt es natürlich nicht. Dafür aber eine Komposttoilette, in die nach dem Toilettengang Rindenmulch gefüllt wird. SWR Anna-Carina Blessmann An einem integrierten Tisch kann die Familie später sitzen und die Natur genießen. SWR Anna-Carina Blessmann Die Zelte werden an Ösen an der Plattform befestigt. So müssen keine schweren Heringe mitgeschleppt werden. SWR Anna-Carina Blessmann