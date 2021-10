Rund 400 Menschen wollen am Donnerstag bei einer Gedenkfeier Abschied von Alex W. nehmen. Der 20-jährige Schüler war an seinem Arbeitsplatz - einer Tankstelle - erschossen worden.

Der tödliche Schuss an der Tankstelle in Idar-Oberstein hat in ganz Deutschland für Bestürzung gesorgt. Familie und Freunde wollen am Donnerstag dem getöteten Tankstellen-Kassierer Alex W. gedenken.

Für Benny Engel aus Idar-Oberstein ist es der wohl schwerste Auftritt seines Lebens. Er wird bei der Gedenkfeier singen. Zum einen will er mithelfen, dem Gedenken für Alex W. einen würdigen Rahmen zu geben. Auf der anderen Seite geht es ihm wie vielen Menschen in Idar-Oberstein. Er kann das Verbrechen an dem 20 jährigen bis heute nicht wirklich begreifen.

"Es ist eine Tat, die so unbegreiflich ist, weil sie eben komplett sinnlos ist."

Benny Engel (links) und Daisy C. Black werden auf der Trauerfeier für Alex W. singen. SWR

Bitte der Familie von Alex W. gefolgt

Benny Engel ist hauptberuflich Friseur - daneben singt er. Eine gute Freundin der Mutter hat ihn gebeten, zwei Songs zu singen. Unterstützt wird er von Daisy C. Black. Auch sie lebt in Idar-Oberstein. Sie singt nebenberuflich auf Hochzeiten aber auch Beerdigungen. Sie habe dort gespürt, wie viel Trost ein feierlicher Rahmen den Menschen spenden kann, sagt Black.

"Ich denke, diese Gedenkfeier ist für die Familie aber auch für viele Idar-Obersteiner sehr wichtig. Hier haben sie Gelegenheit, ihrer Trauer Raum zu geben."

Die Gedenkveranstaltung findet in der Messe Idar-Oberstein statt. SWR

Stadt Idar-Oberstein und Familie haben Gedenkfeier geplant

Die Stadt Idar-Oberstein hat die Gedenkfeier zusammen mit der Familie und Freunden von Alex W. organisiert. Weil der Schüler einen großen Freundeskreis hatte, sollen möglichst viele Menschen Gelegenheit bekommen, von dem 20-Jährigen Abschied zu nehmen.

"Die Familie hat den Wunsch geäußert, gemeinsam mit vielen Menschen an einem Ort um Alex W. zu trauern. Das ist ihnen ganz wichtig."

Rund 400 Menschen werden laut Angaben der Stadt in der Messehalle erwartet. Oberbürgermeister Frank Frühauf (CDU) wird eine Ansprache halten. Außerdem ist geplant, dass die Mutter von Alex W. sprechen wird. Auch der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) wird zu der Trauerfeier erwartet.

Teilnehmer der Gedenkfeier müssen sich anmelden

Wer an der Gedenkfeier teilnehmen will, muss sich über ein Portal der Messe Idar-Oberstein registrieren lassen. Nur Geimpfte, Genesene oder Getestete dürfen teilnehmen. Einlass ist ab 15 Uhr.

Alex W. wurde am 18. September in einer Tankstelle erschossen. Freunde erinnern mit einem Graffito in Idar-Oberstein an den 20-Jährigen SWR Foto Hosser

Diskussion um Corona-Maske in Tankstelle

Alex W. arbeitete als Kassierer in einer Tankstelle in Idar-Oberstein. Dort wurde er am 18. September erschossen, nachdem er einen Kunden auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht hatte.

Tatverdächtig ist ein 49-Jähriger. Der Mann habe die Tat gestanden, hieß es. Der mutmaßliche Täter sagte aus, dass er die Corona-Maßnahmen ablehne. Zum Motiv habe er angegeben, dass ihn die Situation der Corona-Pandemie stark belaste, sagte Oberstaatsanwalt Kai Fuhrmann.

Bier vor der Tat getrunken

Der Verdächtige stand bei der Tat möglicherweise unter Alkoholeinfluss. Er habe angegeben, vor der Tat einige Bier konsumiert zu haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach.