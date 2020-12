Die Porta Nigra in Trier bleibt zum Zeichen der Trauer nach der Amokfahrt abends und nachts weiter violett angestrahlt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Auch die Kränze, Kerzen und Blumen an den Gedenkorten im Stadtzentrum würden nicht weggeräumt. Mitarbeiter der Stadtverwaltung kontrollierten die Gedenkorte zweimal täglich und zündeten ausgegangene Kerzen wieder an. Viele Menschen gedenken der fünf Todesopfer des Verbrechens in der Trierer Innenstadt. Die Stadtverwaltung Trier bittet wegen der Coronapandemie darum, trotz der Trauer und des Bedürfnisses nach Nähe, die Abstände einzuhalten und Mund-Nasen-Schutz zu tragen.