Einbrecherbande unterwegs

Vermutlich dieselben Täter haben in der vergangenen Nacht zwei Straftaten in Trassem und Beurig verübt. Nach Mitteilung der Polizei wollten vier schwarz gekleidete Männer mit Sturmmasken kurz nach 1 Uhr einen hochwertigen Wohnwagen in Trassem stehlen. Als sie von Anwohnern gestört wurden, flüchteten sie mit einer Limousine. Kurz vor 3 Uhr brachen sie vermutlich in einen Fleischereibetrieb in Beurig ein. Dort verwüsteten sie den Innenraum und brachen Kassenautomaten auf. Auch ein vor dem Gebäude stehender Automat wurde aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.