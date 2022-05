Trarbacher Schlossberg wird als Leuchtpunkt der Artenvielfalt ausgezeichnet

Der Trarbacher Schlossberg im Kreis Bernkastel Wittlich wird heute als Leuchtpunkt der Artenvielfalt ausgezeichnet. Nach Angaben des Dienstleistungszentrums ländlicher Raum Mosel bietet der Schlossberg durch eine sonnige und eine schattige Seite besonders vielfältige Lebensräume - zum Beispiel für Mauereidechsen oder Turmfalken, die in den Weinbergen und Obstwiesen auf die Jagd gehen. Gleichzeitig zeichne sich der Schlossberg auch durch kulturhistorische Bauwerke aus, an denen besondere Pflanzenarten vorkommen. Bei der Veranstaltung am Abend wird der neue Leuchtpunkt am Schlossberg auch in einem kurzen Film vorgestellt.