Transportunternehmen aus Föhren in vorläufiger Insolvenz

Die Spedition Hans Luy aus Föhren hat beim Amtsgericht Trier Antrag auf ein Insolvenzverfahren gestellt. Wie ein Sprecher des vorläufigen Insolvenzverwalters mitteilte, läuft der Geschäftsbetrieb ohne Einschränkungen weiter. Die Spedition sei unter anderem wegen des Kriegs in der Ukraine und der steigenden Dieselpreise in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Das Unternehmen sei aber nicht zahlungsunfähig. Der Sprecher geht davon aus, dass die Spedition durch ein Insolvenzverfahren saniert werden kann. Die Spedition Hans Luy Transporte beschäftigt in Föhren mehr als 60 Mitarbeiter. Sie hat sich auf den Transport von Wein und Sekt spezialisiert.