Unfall zwischen Lkw und Traktor – Traktorfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall Mittwoch am Nachmittag auf der B257 bei Steinborn zwischen einem Lkw und einem Traktor ist der Traktorfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei Bitburg mitteilte, wollte der Traktorfahrer die B257 überqueren in einen Wirtschaftsweg. Dabei übersah er den Lkw auf der B257. Der Lkw-Fahrer versuchte auszuweichen, erfasste den Traktor aber mit dem Heck des Anhängers. Der Traktor kippte dadurch auf die Fahrbahn. Der Traktorfahrer kam in ein Krankenhaus. Die B257 zwischen Steinborn und Seinsfeld war für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, mögen sich bei der Polizei Bitburg melden.