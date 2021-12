In Ürzig an der Mosel ist am Dienstagvormittag ein Traktor in einen Weinberg gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, kam der Traktor bei Grünschnittarbeiten in Schieflage, als er eine Seilwinde nutze, um das Schnittgut abzutransportieren. Der Traktor sei anschließend den Steillagenweinberg hinab gerutscht. Dabei sei er in mehrere Teile zerlegt worden. Mehrere Feuerwehren konnten das Wrack bergen. Es sei niemand verletzt worden.